Il ministro Valditara ribadisce la posizione del governo contro ogni forma di indottrinamento nelle scuole, respingendo le critiche e le reazioni dell’opposizione. Nel suo intervento, sottolinea la necessità di preservare l’autonomia educativa e respinge accuse di atteggiamenti totalitari, mantenendo ferma la linea in una delicata fase di confronto politico.

"Io temo che, anche a leggere alcune reazioni di ieri, ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti dell'opposizione". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel suo intervento ad Atreju nel corso del panel dal titolo "La scuola del merito: formazione, educazione, rispetto". "Quando mi si contesta il fatto che io voglia fare chiarezza se effettivamente Francesca Albanese durante più lezioni curriculari, e quindi lezioni obbligatorie, abbia veramente detto che questo governo è costituito da fascisti, complici di genocidio e abbia veramente incitato a occupare le scuole, se - ha aggiunto il ministro Valditara - mi si contesta la necessità di fare chiarezza su un punto dirimente per quanto riguarda la correttezza della formazione dei nostri giovani, vuol dire che non si ha maturità democratica". Ilgiornale.it

"No indottrinamento nelle scuole". Valditara tira dritto su Albanese - Il ministro Giuseppe Valditara, parlando dal palco di Atreju, si difende dagli attacchi dell'opposizione sull'ispezione che ha indetto per le parole di Francesca Albanese ... ilgiornale.it