No alla violenza di genere Carpegna premiato a Roma

Il Comune di Carpegna è stato riconosciuto a livello nazionale per il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere. Premiato alla Camera dei deputati, l'amministrazione locale si distingue per iniziative e azioni volte a sensibilizzare e proteggere le donne, promuovendo un ambiente più sicuro e rispettoso.

Il Comune di Carpegna è stato premiato alla Camera dei deputati, per il proprio impegno nel combattere la violenza contro le donne. Nella Sala Matteotti del Parlamento, l'ente ha ricevuto il titolo di Sostenitore d'onore nell'ambito del Premio internazionale "Donna sapiens". A rappresentarlo c'era il consigliere comunale con delega alla Cultura, Francesco Mazzarini (a sinistra nella foto), che ha donato all'on. Souad Sbai e al curatore del Premio, Gianfranco Gori, il volume "Itinerari della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino". "Credo che la bellezza e la gentilezza siano il vero antidoto contro la violenza", ha dichiarato Mazzarini durante il suo intervento, richiamando il valore della cultura come presidio civile e strumento concreto di trasformazione sociale.

