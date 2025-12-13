Netherworld Covenant la recensione | Hades si fa più cupo e rigido

Netherworld Covenant, il nuovo titolo di Supergiant Games, porta l’oscurità e la difficoltà a un livello superiore rispetto a Hades. La recensione analizza come il gioco si inserisca nell’evoluzione del genere rogue-like, offrendo un’esperienza più cupa e rigida, che mette alla prova anche i giocatori più esperti.

Hades ha fatto scuola. Dal primo titolo uscito nel 2020 all’ultimo capolavoro firmato Supergiant Games si è vista una chiara evoluzione del tipico dungeon crawler rogue-like, con titoli che hanno ripreso la struttura dell’avventura divina e l’hanno personalizzata. A volte si è ridotta per una maggiore essenzialità. Altre esperienze, invece, hanno cercato di farsi notare più per estetica e narrazione. Nel caso di Netherworld Covenant l’ispirazione principale è evidente. Il modo in cui si mescola con aspetti dei Souls e Diablo, però, è ciò che colpisce davvero. Dal debutto in accesso anticipato avvenuto questa estate il gioco è evoluto gradualmente tra elementi inediti e rework di altri aspetti. Game-experience.it

