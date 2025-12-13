Nesima in auto aveva bombe carta candelotti e petardi molto pericolosi | nei guai 32enne

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Catania hanno sequestrato nel quartiere Nesima un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale, tra cui bombe carta, candelotti e petardi pericolosi. L’operazione ha portato all’arresto di un 32enne, contribuendo a garantire maggiore sicurezza pubblica in un periodo ad alto rischio di incidenti.

Operazione dei Carabinieri nel periodo delle festività. Nel quartiere Nesima di Catania, i Carabinieri hanno intensificato i controlli in vista delle festività natalizie e di fine anno, con l'obiettivo di contrastare la detenzione e la diffusione illegale di materiale pirotecnico, spesso causa di gravi rischi per la sicurezza pubblica. Nell'ambito di queste attività, i militari hanno denunciato un uomo di 32 anni, catanese, già noto alle forze dell'ordine. Il controllo su strada e i sospetti dei militari. Durante un servizio di perlustrazione pomeridiano in via Felice Fontana, i Carabinieri della Stazione di Nesima hanno notato l'autovettura dell'uomo parcheggiata nei pressi di un supermercato.

