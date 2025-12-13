Neonato muore subito dopo il parto a Brescia | la Procura apre un'inchiesta contro ignoti

Un neonato è deceduto poco dopo il parto presso l'ospedale di Esine, in provincia di Brescia. Dopo il trasferimento d'urgenza agli Spedali Civili, la Procura ha avviato un'inchiesta contro ignoti per fare luce sulle cause di questa tragedia.

Il parto è avvenuto nell'ospedale di Esine a Brescia, poi trasferimento d'urgenza agli Spedali Civili della città. Fanpage.it

