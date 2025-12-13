Neonato muore subito dopo il parto a Brescia | la Procura apre un'inchiesta contro ignoti
Un neonato è deceduto poco dopo il parto presso l'ospedale di Esine, in provincia di Brescia. Dopo il trasferimento d'urgenza agli Spedali Civili, la Procura ha avviato un'inchiesta contro ignoti per fare luce sulle cause di questa tragedia.
Il parto è avvenuto nell'ospedale di Esine a Brescia, poi trasferimento d'urgenza agli Spedali Civili della città. Fanpage.it
Due tragedie in una settimana: un neonato muore pochi giorni dopo il parto, un altro bimbo di due anni stroncato da un malore - facebook.com facebook
Padova, partorisce in casa al settimo mese di gravidanza: il neonato muore. Il compagno era a fianco della neomamma. Aperta un'inchiesta senza indagati rainews.it/tgr/veneto/art… #IoseguoTgr x.com
Neonato morto sugli scogli, ergastolo alla nonna - Vita in diretta 14/11/2025