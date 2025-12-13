Neonato di due mesi trovato morto nella culla a Cinecittà | dramma a Roma disposti accertamenti

Una tragica scoperta a Cinecittà, Roma: un neonato di due mesi è stato trovato senza vita nella sua culla durante la notte tra il 12 e il 13 dicembre. La vicenda ha suscitato grande dolore e si stanno ora svolgendo approfonditi accertamenti per chiarire le cause di questa drammatica perdita.

La tragedia nella notte a Cinecittà. Un risveglio che si trasforma in incubo. Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 dicembre, un neonato di appena due mesi è stato trovato privo di vita nella sua culla all’interno di un appartamento di Cinecittà, quartiere periferico di Roma. A lanciare l’allarme, intorno alle 1.45, sono stati i genitori, entrambi 34enni, che hanno chiamato il 112 spiegando che il bambino non respirava ed era cianotico. I soccorsi e i tentativi di rianimazione. L’ambulanza del 118 è arrivata rapidamente nell’abitazione di viale Antonio Ciamarra. I sanitari hanno avviato immediatamente lunghe manovre di rianimazione, nel disperato tentativo di far ripartire il cuore del piccolo. Notizieaudaci.it

Neonata di due mesi morta sull'A5, trovato l'uomo alla guida del furgone che è scappato senza soccorrere Lucia - Un fitto lavoro di ricostruzione basato sulle testimonianze riportate da automobilisti e immortalate dalle telecamere di videosorveglianza ha portato all'individuazione da parte della polizia stradale ... msn.com