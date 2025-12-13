Neonata sbalzata fuori dall’auto e morta sull’A5 parla l’autista del furgone | Sono sceso ho visto la scena | ecco perché sono ripartito
L'autista del furgone coinvolto nell'incidente mortale sull'A5 ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando le ragioni della sua fuga e i momenti immediatamente successivi all'impatto che ha provocato la tragica morte della piccola Lucia, di appena due mesi.
Ha confessato l’autista del furgone bianco Ford che la sera di sabato 6 dicembre ha centrato la Fiat 500X di Costanza Fiore lungo l’autostrada A5 e ha sbalzato fuori dall’abitacolo la piccola Lucia di due mesi, uccidendola. L’uomo, dopo l’incidente, sarebbe prima sceso dall’auto per poi rimettersi al volante e fuggire senza prestare soccorso né alla donna né alla neonata che giaceva sull’asfalto accanto all’ovetto. « Ero spaventato», ha spiegato il 40enne di Busano, indagato per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. «Dopo l’urto sono sceso e ho notato il bollo sulla fiancata anteriore destra del mio furgone. Open.online
