Neonata morta nell' incidente a Volpiano il conducente del furgone pirata | Sono scappato perché ero in preda al panico

Un tragico incidente sulla Torino-Aosta-Monte Bianco ha causato la morte della neonata Lucia Tonino, di soli due mesi. Il conducente del furgone pirata, ora indagato, ha confessato di essere fuggito in preda al panico dopo aver tamponato l’auto su cui viaggiava la bambina. L’accaduto ha suscitato grande sgomento e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale.

L'uomo indagato per il terribile incidente avvenuto la sera di sabato 6 dicembre 2025 sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco a Volpiano ha ammesso di avere tamponato col furgone della ditta per cui lavora l'auto Fiat 500X su cui viaggiava la piccola Lucia Tonino, di appena due mesi, che poi è.

Neonata morta nell'incidente sull'autostrada a Volpiano: si cercano un furgone e un'auto, entrambi scappati - Il primo avrebbe provocato lo schianto della vettura su cui viaggiava la piccola, la seconda avrebbe investito l'ovetto sbalzato fuori dall'abitacolo ... torinotoday.it

