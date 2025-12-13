Némos una nuova Odissea

«Némos» racconta una nuova Odissea, un viaggio che nasce dalla terra e si intreccia con il vento, il mare e le voci antiche. Un racconto che invita a scoprire mondi nascosti e a riscoprire le radici profonde di un viaggio senza tempo. Un’esperienza tra mito e realtà, tra passato e presente.

Ci sono storie che sembrano nate dalla terra, dal vento che attraversa il mare e le colline, dall’eco di voci antiche. Tra i suoni e i paesaggi della Sardegna, Marco . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Teatro Delle Arti Lastra. . Giovedì 20 novembre alle ore 21 al Teatro delle Arti arriva LidOdissea, la nuova creazione della Compagnia Berardi Casolari. Una riscrittura sorprendente dell’Odissea vista attraverso gli occhi dell’uomo contemporaneo: una famigl - facebook.com facebook © Cms.ilmanifesto.it - «Némos», una nuova Odissea