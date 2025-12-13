Némos una nuova Odissea

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Némos» racconta una nuova Odissea, un viaggio che nasce dalla terra e si intreccia con il vento, il mare e le voci antiche. Un racconto che invita a scoprire mondi nascosti e a riscoprire le radici profonde di un viaggio senza tempo. Un’esperienza tra mito e realtà, tra passato e presente.

Ci sono storie che sembrano nate dalla terra, dal vento che attraversa il mare e le colline, dall’eco di voci antiche. Tra i suoni e i paesaggi della Sardegna, Marco . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

n233mos una nuova odissea

© Cms.ilmanifesto.it - «Némos», una nuova Odissea