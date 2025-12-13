Nella gara per il primo agente di viaggio artificiale il vero salto è culturale

L'evoluzione dell'agente di viaggio artificiale rappresenta un cambiamento culturale fondamentale nel settore del turismo digitale. Le grandi aziende puntano a un approccio più intuitivo e naturale, abolendo le lunghe sessioni di confronto tra diverse opzioni e offrendo esperienze personalizzate e seamless per i viaggiatori del futuro.

Il viaggio del futuro, per come lo immaginano le grandi aziende del turismo digitale, non comincerà più con ore di confronti tra siti, finestre aperte, filtri e combinazioni di date. Comincerà con un comando: “Trova tu il volo migliore. E prenotalo quando costa meno”. E’ l’ambizione dell’agentic AI, la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale applicata ai viaggi, capace non solo di rispondere alle domande ma di agire, monitorare prezzi, verificare disponibilità e – un giorno molto vicino – pagare davvero al posto nostro. E’ una corsa globale: Expedia, Google, Kayak, Priceline stanno sviluppando i loro bot con l’idea di costruire la versione definitiva dell’agente di viaggio digitale. Ilfoglio.it

