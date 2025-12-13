Nel cuore del capolavoro letterario Il Gattopardo rivive al Puccini
"Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra". Nonostante sia considerato uno tra i più grandi romanzi della letteratura italiana, la pubblicazione del ’Gattopardo’ di Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha una storia piena di delusioni e rifiuti da parte delle più importanti case editrici quali Mondadori, Einaudi, Longanesi. Tanto da uscire solo nel 1958, un anno dalla morte del suo autore. Il romanzo uscì i per i tipi di Feltrinelli grazie al giudizio di Giorgio Bassani, vincendo il Premio Strega nel 1959 e diventando uno dei best seller del Secondo Dopoguerra, con una tiratura di 250mila copie in solo otto mesi. Lanazione.it
