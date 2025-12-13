NBA i risultati della notte 13 dicembre | Pistons a 20 vittorie Mitchell trascina i Cavaliers

Nella notte NBA del 13 dicembre si sono disputate sette partite, offrendo spettacolo e risultati sorprendenti. I Pistons raggiungono le 20 vittorie stagionali, mentre Donovan Mitchell guida i Cavaliers a una vittoria importante. Un bilancio ricco di emozioni e momenti da sottolineare in una serata che si conferma ricca di spunti interessanti nel campionato americano.

Sette le partite giocate nella notte NBA, e al solito c’è parecchio da raccontare in quella che risulta quasi essere una notte intercalare. Questo perché il sabato americano sarà occupato dalle due semifinali di NBA Cup, Knicks-Magic e Spurs-Thunder. Ad ogni modo, c’è da rimarcare una parte consistente degli avvenimenti delle ultime ore. Ventesima vittoria stagionale per i Detroit Pistons (20-5), che si sbarazzano con una certa facilità degli Atlanta Hawks (14-12): 142-115 il punteggio finale con nessuno a meno di 4 punti, tutti a segno e 8 in doppia cifra dei quali il migliore è Isaiah Stewart con 17 punti. Oasport.it NBA, i risultati della notte (13 dicembre): Pistons a 20 vittorie, Mitchell trascina i Cavaliers - Sette le partite giocate nella notte NBA, e al solito c'è parecchio da raccontare in quella che risulta quasi essere una notte intercalare. oasport.it

