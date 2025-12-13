Natale sotto le bombe | il coro che dà voce ai bimbi in fuga

In un Natale segnato dalla guerra e dalla sofferenza, un coro di bambini in fuga dà voce alle loro storie attraverso una canzone ispirata a una lettera immaginaria. Un racconto toccante che denuncia le ingiustizie e la speranza di un futuro migliore, trasformando il dolore in un messaggio di pace e solidarietà.

Un Natale raccontato dal lato sbagliato della festa prende forma in una canzone che nasce da una lettera immaginaria. Mario Signorile sceglie le parole dei bambini rifugiati per portare sotto l'albero ciò che spesso resta fuori campo: la guerra, la fuga, l'assenza di riparo, e una domanda che non smette di bruciare. Una lettera che

Poesia di Natale | NATALE SOTTO LE BOMBE | Poesia di Natale, ricordando i bambini in guerra

