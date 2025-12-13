Natale solidale de Le Morette etichetta speciale per la Fondazione Più di un Sogno

Durante le festività natalizie del 2025, Le Morette presenta una nuova edizione solidale del Lugana Doc Mandolara, dedicata alla Fondazione Più di un Sogno. Un'iniziativa che unisce il piacere del buon vino alla solidarietà, rafforzando l'impegno dell'azienda a favore dell'inclusione e del sostegno alle persone in difficoltà.

Per il terzo anno consecutivo, l'azienda vitivinicola di Valerio, Fabio e Paolo Zenato sceglie di sostenere la Fondazione Più di un Sogno.

