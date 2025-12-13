Natale nella cappella Brancaccio

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Santo Natale, il DOMA invita il pubblico a scoprire le tradizioni natalizie legate alla città e alla chiesa domenicana di Brancaccio. Fondata nel 1606, questa chiesa è il luogo in cui padre Alfonso da Maddaloni istituì per primo la Novena del Santo Natale, dando così inizio a una tradizione che si diffuse in tutta la regione.

In occasione del Santo Natale il DOMA invita il pubblico a scoprire la tradizione natalizia legata alla città e alla chiesa domenicana, dove nell’anno 1606 padre Alfonso da Maddaloni istituì per la prima volta in questa chiesa la Novena del Santo Natale, e da qui essa si propagò in tutte le altre. Napolitoday.it

Natale nella cappella Brancaccio - In occasione del Santo Natale il DOMA invita il pubblico a scoprire la tradizione natalizia legata alla città e alla chiesa domenicana, dove nell’anno 1606 padre Alfonso da Maddaloni istituì per la pr ... napolitoday.it

EVENTO - Natale nella cappella Brancaccio, visite guidate speciali nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore - VISITA SPECIALE ALLA CAPPELLA BRANCACCIO Natale nella cappella Brancaccio L’Opera di San Domenico Maggiore nasce nel 2016 dall’intenzione dei frati domenicani di valorizzare i ... napolimagazine.com

Immagine generica

Cappella si Sant'Andrea Corsini in Santa Maria del Carmine

Video Cappella si Sant'Andrea Corsini in Santa Maria del Carmine