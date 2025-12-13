Natale nella cappella Brancaccio
In occasione del Santo Natale, il DOMA invita il pubblico a scoprire le tradizioni natalizie legate alla città e alla chiesa domenicana di Brancaccio. Fondata nel 1606, questa chiesa è il luogo in cui padre Alfonso da Maddaloni istituì per primo la Novena del Santo Natale, dando così inizio a una tradizione che si diffuse in tutta la regione.
In occasione del Santo Natale il DOMA invita il pubblico a scoprire la tradizione natalizia legata alla città e alla chiesa domenicana, dove nell’anno 1606 padre Alfonso da Maddaloni istituì per la prima volta in questa chiesa la Novena del Santo Natale, e da qui essa si propagò in tutte le altre. Napolitoday.it
Natale nella cappella Brancaccio - In occasione del Santo Natale il DOMA invita il pubblico a scoprire la tradizione natalizia legata alla città e alla chiesa domenicana, dove nell’anno 1606 padre Alfonso da Maddaloni istituì per la pr ... napolitoday.it
EVENTO - Natale nella cappella Brancaccio, visite guidate speciali nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore - VISITA SPECIALE ALLA CAPPELLA BRANCACCIO Natale nella cappella Brancaccio L’Opera di San Domenico Maggiore nasce nel 2016 dall’intenzione dei frati domenicani di valorizzare i ... napolimagazine.com
Concerto di Natale di Apro in collaborazione con il coro Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia. VENERDÌ 19 DICEMBRE ORE 21 Chiesa di San Francesco da Paola, via Emilia Ospizio 62, Reggio Emilia. Le offerte andranno a s - facebook.com facebook
Natale alla Cappella Sansevero con Antonio Castrignanò Acoustic Sound x.com
Cappella si Sant'Andrea Corsini in Santa Maria del Carmine