Natale e spreco alimentare | come trasformare gli avanzi in risorsa

Durante le festività natalizie, le tavole si riempiono di cibo in abbondanza, spesso portando a notevoli sprechi alimentari. Questa situazione coinvolge sia le famiglie che i ristoranti, generando un impatto economico e ambientale. Tuttavia, con alcune strategie, è possibile trasformare gli avanzi in risorse utili, contribuendo a ridurre gli sprechi e valorizzare il cibo.

Le grandi tavolate di Natale traboccano di cibo, a casa e nei ristoranti. L’abbondanza di antipasti, primi e secondi, dolci o piatti pronti nasconde un problema di spreco alimentare che pesa su aziende e famiglie. Montagne di panettoni e dolciumi invenduti riempiono corsie e scaffali dei supermercati, mentre nelle case gli avanzi si accumulano nei frigoriferi fino a finire nella spazzatura. Il periodo natalizio concentra produzione e consumi in poche settimane, creando un cortocircuito tra la domanda prevista e la realtà: le aziende producono quantità enormi per soddisfare la crescente richiesta e le famiglie acquistano spinte dalla tradizione. Panorama.it

