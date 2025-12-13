Natale e solidarietà Pranzo in parrocchia per gli anziani delle Cra | Occasione di socialità

Durante il periodo natalizio, la solidarietà si manifesta attraverso iniziative che uniscono la comunità. Oltre 110 persone, tra anziani delle Cra e accompagnatori, hanno partecipato al tradizionale pranzo organizzato dai Lions club di Modena, giunto alla sedicesima edizione. Un’occasione di socialità e condivisione che rafforza il senso di appartenenza e calore umano.

Oltre 110 persone tra ospiti e accompagnatori. Una grande famiglia unita nel periodo natalizio grazie all’iniziativa dei Lions club di Modena che per il sedicesimo anno consecutivo offrono il tradizionale pranzo degli auguri agli anziani ospiti delle case residenza della città. Un appuntamento che si rinnova anche quest’anno e che per i club modenesi rappresenta un motivo di orgoglio e un momento significativo della loro attività. La giornata é quella di domenica 14 dicembre presso la Parrocchia di Gesù Redentore in viale Leonardo Da Vinci 270. Un momento per stare insieme non solo gustando i piatti tradizionali della nostra terra ma anche divertendosi con musica e scambio di doni. Ilrestodelcarlino.it

