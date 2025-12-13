Natale a Terrasini l’albero d’ulivo è un appello alla pace universale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terrasini, in provincia di Palermo, il tradizionale albero di Natale in piazza Duomo è stato sostituito da un ulivo, simbolo di pace e speranza. Questa scelta rappresenta un messaggio universale di solidarietà e desiderio di armonia tra i popoli, arricchendo le celebrazioni natalizie con un significato profondo e simbolico.

A Terrasini, in provincia di Palermo, il tradizionale albero di Natale allestito in piazza Duomo quest’anno è stato sostituito da un ulivo che rappresenta un simbolo e un appello alla pace nel mondo. Grazie alle associazioni di volontariato che operano sul territorio, sono tantissimi gli eventi in programma fino al prossimo 6 gennaio. “Tema centrale di queste festività è la pace, perfettamente incarnato dall’albero di Natale che, come da tradizione, risplende in Piazza Duomo”, ha detto il sindaco Giosuè Maniaci. Il sindaco Maniaci: “Albero simbolo di pace universale”. Riguardo alla scelta dell’ulivo, Manniaci ha sottolineato: “Si tratta di un simbolo universale di pace, speranza e rinascita con radici che affondano nell’antichità. Lapresse.it

A Terrasini l'albero di Natale è rosa a sostegno delle donne - l'accensione dell'albero di Natale, tutto in rosa, in Piazza Duomo a Terrasini. ansa.it

Uno degli alberi di Natale più belli d’Italia: a Terrasini è rosa, a sostegno delle donne - Cuoricini, stelline, e poi le faccine di Barbie, gli occhiali da sole e i rossetti in gomma eva glitterata, tutto in stile Barbie: a Terrasini, in provincia di Palermo, l’albero di Natale s’ispira ... video.corriere.it

natale a terrasini l8217albero d8217ulivo 232 un appello alla pace universale

© Lapresse.it - Natale, a Terrasini l’albero d’ulivo è un appello alla pace universale