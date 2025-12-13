Nasce Rompipallone Labs | smetti di guardare la partita inizia a raccontarla

Rompipallone Labs segna una svolta nel giornalismo sportivo, invitando gli appassionati a passare dal semplice guardare le partite al raccontarle in modo coinvolgente. In un’epoca in cui le conoscenze di base non sono più sufficienti, questa iniziativa promuove un approccio più narrativo e creativo, trasformando l’esperienza sportiva in una vera e propria forma di comunicazione.

Il giornalismo sportivo è cambiato. Non basta più conoscere a memoria la formazione dell’Inter del 2010 o sapere chi ha vinto il Mondiale del ’82. Oggi servono ritmo, capacità di sintesi, gestione dei social media e un occhio allenato a scovare la notizia prima degli altri. Per questo nasce Rompipallone Labs. Non è un master (presto torneranno anche quelli della Rompipallone Academy ). Non è un corso video registrato. È una redazione vera. Ed è una palestra che apre le porte a chi ha voglia di sudare (metaforicamente) sulla tastiera. Che cos’è Rompipallone Labs? È un percorso di affiancamento formativo gratuito, della durata di 3 mesi, pensato per trasformare la tua passione da bar in una competenza professionale. Rompipallone.it

