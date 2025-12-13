Nasce la Long List di Esperti per il progetto Benevento Inclusiva | un nuovo passo verso l’integrazione

È stata pubblicata la Long List di Esperti per il progetto “Benevento Inclusiva”, un’iniziativa finanziata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027. Questo passo rappresenta un importante avanzamento nel percorso di integrazione e sostegno per i migranti, contribuendo a rafforzare le azioni previste nel progetto.

È stato pubblicato l'Avviso Aperto per la costituzione della Long List (Elenco di Esperti) nell'ambito del progetto "Benevento Inclusiva: Percorsi di Integrazione e Sostegno per Migranti", finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027. Il progetto, alla Prefettura di Benevento in qualità di capofila, è promosso da Carretera Central ETS, ACLI Sede Provinciale Benevento APS e Don Tonino Bello ODV. L'iniziativa mira a rafforzare le politiche di integrazione e inclusione sociale dei cittadini migranti attraverso azioni concrete di capacity building, formazione, orientamento e supporto socio-lavorativo.

