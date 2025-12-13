Napoli su Mainoo | pressing per chiudere subito il colpo a gennaio

Il Napoli si concentra sul mercato di gennaio, puntando a chiudere rapidamente l’acquisto di Mainoo. La società azzurra ha avviato un pressing deciso per assicurarsi il talento del giovane calciatore, desiderosa di rafforzare la squadra già nella sessione invernale. L’obiettivo è essere pronti e competitivi sin dall’apertura del mercato.

Il Napoli vuole accelerare e farsi trovare pronto già all'apertura del mercato invernale.

Napoli pronto a chiudere il colpo Mainoo? La situazione - L'interesse da parte del Napoli c'è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che aprirebbe anche ad un cambio di squadra. fantacalcio.it

Mainoo apre al Napoli, ma servirebbe la partenza di Lucca Il Corsport scrive che la trattativa con lo United non è ancora avviata e dipenderà dalle uscite del Napoli https://www.ilnapolista.it/2025/12/mainoo-apre-al-napoli-ma-servirebbe-la-partenza-di-lucca/ - facebook.com facebook

. @sscnapoli | Manna: “Mainoo accostato a noi da agosto. La squadra sta facendo bene, faremo le nostre valutazioni” x.com

