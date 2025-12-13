Napoli su Mainoo | pressing per chiudere subito il colpo a gennaio

Il Napoli si concentra sul mercato di gennaio, puntando a chiudere rapidamente l’acquisto di Mainoo. La società azzurra ha avviato un pressing deciso per assicurarsi il talento del giovane calciatore, desiderosa di rafforzare la squadra già nella sessione invernale. L’obiettivo è essere pronti e competitivi sin dall’apertura del mercato.

Il Napoli vuole accelerare e farsi trovare pronto già all’apertura del mercato invernale. L’obiettivo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

