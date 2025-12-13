Napoli senti Allegri | quanti annunci in vista della sfida di Supercoppa

Mancano pochi giorni alla Supercoppa Italiana, con Napoli e Milan pronti a sfidarsi in Arabia Saudita. La sfida tra il campione d’Italia e la finalista di Coppa Italia si avvicina, alimentando aspettative e tensioni. Allegri ha già lasciato alcune dichiarazioni che fanno discutere, mentre le due squadre si preparano a dare il massimo in questa prestigiosa competizione.

Si avvicina sempre di più la Supercoppa Italiana, con il Napoli che presto volerà in Arabia Saudita per affrontare il Milan nella sfida tra il club campione d’Italia e la finalista di Coppa Italia. Dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri emergono dettagli importantissimi sulle condizioni di alcuni rossoneri in vista dei prossimi impegni, con Leao che recupererà per la sfida contro i partenopei. Indicazioni chiare per il Napoli dalla conferenza di Allegri: cosa ha detto. Questo pomeriggio ha avuto luogo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match di campionato contro il Sassuolo. Spazionapoli.it Allegri: "Inter e Napoli sono le più attrezzate. Quanti punti per vincere il campionato? Rispondo così" - Milan, Massimiliano Allegri ci è andato cauto sulle ambizioni del Milan. msn.com

Allegri: "Conte? I numeri parlano per lui. Leao recuperato per il Napoli" - Giornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri, pronto ad affrontare il Napoli di Antonio Conte a San Siro. corrieredellosport.it

Lukaku sempre più vicino al rientro Senti Schwoch sulla leadership e l'importanza di un calciatore come Big Rom per lo spogliatoio del Napoli "Conte sapeva che nei momenti di difficoltà, Lukaku sarebbe stato un ancora su cui attaccarsi" #Lukaku #Spa x.com

Le voci di dentro. . ? Quando San Gennaro si illumina… è come se Napoli trattenesse il fiato per un secondo. Un tocco, una luce… e senti subito quel legame antico che abbiamo nel sangue: la fede, la speranza, la protezione del nostro Santo. Perché no - facebook.com facebook

© Spazionapoli.it - Napoli, senti Allegri: quanti annunci in vista della sfida di Supercoppa

Napoli Juve : Spalletti rincorre Allegri per dargli la mano a fine partita prima del tunnel

Video Napoli Juve : Spalletti rincorre Allegri per dargli la mano a fine partita prima del tunnel Video Napoli Juve : Spalletti rincorre Allegri per dargli la mano a fine partita prima del tunnel