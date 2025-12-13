Napoli partecipazione sannita alla tappa di ‘Avanti Italia’

Una rappresentanza sannita ha preso parte alla tappa di ‘Avanti Italia’ a Napoli. Di seguito, la nota stampa di Angelo Miceli, Consigliere Comunale di Benevento e candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista Avanti-PSI con Fico.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Angelo Miceli, Consigliere Comunale di Benevento e Candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista Avanti-PSI con Fico. Stamattina, nella sala del Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, non c’ero solo io. Con me, Luigi Diego Perifano e Maria Teresa Imparato, c’erano idealmente le 1.816 persone che nel Sannio, appena poche settimane fa, hanno avuto il coraggio di barrare il simbolo del garofano della lista Avanti. C’erano gli sforzi, i chilometri e la passione di una campagna elettorale bellissima e difficile. Anteprima24.it

Partecipazione sannita alla tappa di Avanti Italia a Napoli - La "primavera socialista" di cui parla Enzo Maraio passa anche per le nostre mani. msn.com