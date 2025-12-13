Napoli Natale con più turisti | Andrà meglio del ?24 A Capodanno sold out

Napoli si prepara a un Natale da record, con un incremento dei flussi turistici rispetto all’anno precedente. Le prenotazioni negli hotel sono già sold out per Capodanno, segnando una stagione di crescita e entusiasmo per la città. Un periodo di grande fermento che promette di superare le aspettative e consolidare la sua posizione come meta turistica di primo piano.

Fioccano già le prenotazioni negli hotel. Sarà un Natale di crescita, in termini di flussi turistici, rispetto ai record del?24. Si conferma cioè il trend.

Napoli, dalla Natività al Villaggio: «In arrivo 350mila turisti nel primo weekend di Natale» - La città, già illuminata da settimane per le festività invernali 2025, si prepara ad arricchire l’offerta di eventi a ... ilmattino.it

È una frase fatta ma Natale a Napoli è davvero un pochetto diverso, non fosse altro che per la mole di cibo impressionante in cui i dolciumi fanno la voce grossa. Bello eh… ma dove acquistarli? - facebook.com facebook

NATALE A NAPOLI, COSA VEDERE: I PRESEPI DI SAN GREGORIO ARMENO- Welcome to Terronia 17 #napoli

