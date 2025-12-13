Napoli Marianucci potrebbe partire in prestito | De Vrij profilo ideale per la difesa a tre?

Il Napoli si prepara a valutare le prossime mosse di calciomercato in difesa, con attenzione particolare alla possibile partenza di Luca Marianucci in prestito. Tra le opzioni sul tavolo, De Vrij emerge come profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Il Napoli valuta con attenzione le prossime mosse di calciomercato in difesa, soprattutto in vista della possibile partenza in prestito di Luca Marianucci. Il giovane centrale potrebbe lasciare temporaneamente la squadra per trovare maggiore spazio e continuità. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Stefan de Vrij, difensore dell’Inter che negli ultimi . L'articolo. Dailynews24.it

