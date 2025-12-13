Napoli Manna scarica il difensore | Conte dà il via libera alla cessione

Il Napoli ha deciso di cedere un difensore nel mercato di gennaio, con l'approvazione di mister Conte. La decisione arriva in un momento di rinnovamento della rosa, puntando a rafforzare l'organico e a migliorare le prestazioni della squadra. La scelta evidenzia la volontà del club di adattarsi alle esigenze tattiche e di mercato in vista della seconda parte della stagione.

Il Napoli mette alla porta il difensore azzurro: mister Conte dice sì alla cessione nel mercato di gennaio. Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli iniziano le prime valutazioni anche sul fronte delle uscite. Tra i nomi finiti sotto osservazione c'è quello di Luca Marianucci, difensore arrivato in estate dall'Empoli e fin qui rimasto ai margini del progetto tecnico. Antonio Conte avrebbe già espresso la propria sul futuro del giocatore: il classe 2004 potrebbe già lasciare Napoli per una nuova avventura in Serie A. Sul calciatore ci sarebbero due club pronti a farsi avanti nelle prossime settimane.