napoli lancia la sfida contro i tumori cerebrali grazie al premio carla russo

Napoli si mobilita contro i tumori cerebrali con il Premio Carla Russo, arrivato alla settima edizione. L'iniziativa, nata a Pimonte, riconosce e sostiene i giovani ricercatori impegnati nella lotta ai gliomi, contribuendo a promuovere la ricerca e la speranza di nuove terapie per questa sfida medico-scientifica.

(LaPresse) Napoli rilancia la sfida contro i tumori cerebrali grazie al Premio Carla Russo, l’iniziativa nata a Pimonte, giunta alla settima edizione, che premia i giovani ricercatori impegnati nella lotta ai gliomi. “La fotografia della Campania scaturisce dai dati Agenas. Questi dati ci dicono che le cose stanno migliorando in maniera importante e la sorpresa positiva è che quando ci confrontiamo con i grossi centri, di riferimento nazionale, abbiamo dei risultati assolutamente in linea se non addirittura alcune volte superiore a questi centri” ha detto Giuseppe Catapano, presidente dell’Osservatorio e Istituto per le Neuroscienze della Campania, istituito proprio grazie all’impulso del Premio Carla Russo. Lapresse.it

