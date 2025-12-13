Napoli lancia la droga per scappare | l’hashish finisce all’interno del finestrino di un’auto in transito

Un episodio singolare si è verificato a piazza Cavour, nel cuore di Napoli, dove una scena insolita ha attirato l’attenzione dei passanti. Un uomo ha tentato di disfarsi di hashish lanciandolo dall’auto in transito, finendo all’interno di un finestrino. La vicenda si è svolta in un contesto che ha ricordato una scena di un film, suscitando stupore tra gli astanti.

La scena surreale in piazza Cavour. Una coincidenza degna di un film è al centro di un singolare episodio avvenuto in piazza Cavour, nel cuore di Napoli. Nel tentativo di eludere un controllo delle forze dell'ordine, un pusher ha lanciato via la droga, ma l'involucro ha compiuto una traiettoria tanto improbabile quanto sfortunata, finendo all'interno del finestrino aperto di un'auto in transito. Il tentativo di fuga e l'arresto. I carabinieri della stazione Stella, impegnati in un servizio antidroga, hanno notato S.V., 33 anni e già conosciuto alle forze dell'ordine, mentre consegnava una dose a un cliente.

