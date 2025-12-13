Napoli la cifra offerta a Koulibaly | il mancato ritorno

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo, dopo il mancato ritorno di Koulibaly. Giovanni Manna, responsabile del settore giovanile, è al lavoro per individuare un nuovo calciatore capace di colmare il vuoto lasciato e rafforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione.

Giovanni Manna è alla ricerca di un nuovo giocatore che possa colmare la voragine che c'è in centrocampo. Il Napoli, mai come quest'anno, ha subito una serie di infortuni che hanno messo in seria difficoltà Antonio Conte ed il suo team. Una zona che, invece, offre una maggiore garanzia è quella della difesa.

Koulibaly e il video per salutare il Napoli su Instagram |SkySportShorts

