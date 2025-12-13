Napoli-Juventus 2-1 | Analisi Tecnica e PRM delle gare precedenti

Analizziamo la partita Napoli-Juventus, disputata nella quattordicesima giornata di Serie A, conclusasi con il risultato di 2-1. Verranno rivisiti gli aspetti tecnici e i dati di Performance e Risultato Medio (P.R.M.), con un focus sulle azioni salienti, incluse le conclusioni più pericolose dall’interno e nei pressi dell’area avversaria.

Rivisitiamo tecnicamente la gara contro la Juventus, Quattordicesima Giornata di Serie A, 2-1. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 6-1; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-0; Secondo Tempo, 2-1. Percentuali Realizzative Totali:. 33,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 50,00% – 50,00%. Primo Tempo (1-0). 5?, Neres al Cross per la testa di McTominay: Incrocio sfiorato. 6?, Di Lorenzo verticalizza lungolinea per Neres, che si invola sulla fascia e crossa basso per Hojlund: Gol, 1-0. Gbt-magazine.com Napoli-Juventus 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - Hojlund, autore di una doppietta, si aggiudica il titolo di MVP di Napoli- sport.sky.it

Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights | Serie A

