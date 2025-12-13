Napoli Gutierrez rientra a Udine | Conte ritrova soluzioni
Napoli si prepara alla sfida di Udine con il rientro di Gutierrez, offrendo a Conte nuove possibilità tattiche. Dopo un primo recupero, il tecnico azzurro attende di completare l'organizzazione della squadra per affrontare al meglio l'incontro. La presenza del giocatore rappresenta un passo importante nel percorso di reintegrazione e ottimizzazione delle soluzioni disponibili.
"> Un primo recupero, in attesa di completare l’opera. In vista della trasferta di Udine, il Napoli si prepara a ritrovare Miguel Gutierrez, rimasto fuori nelle ultime cinque partite a causa di un problema alla caviglia. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’esterno è pronto a tornare almeno tra i convocati, una notizia importante per Antonio Conte in una fase della stagione segnata da impegni ravvicinati. Il rientro di Gutierrez rappresenta un segnale positivo per una rosa che, gradualmente, tornerà ad allungarsi nelle prossime settimane. Napolipiu.com
