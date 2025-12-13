Napoli benedizione natalizia a Castel Volturno | il ricordo di Daniele Pisco

A Castel Volturno, durante la benedizione natalizia, si è reso omaggio a Daniele Pisco, ricordando il suo gesto di solidarietà e il suo spirito di comunità. Un momento di semplicità e intensità, che ha coinvolto i presenti nel ricordo di una figura amata e stimata, simbolo di generosità e speranza.

Un momento di raccoglimento semplice, ma carico di significato. Ieri, a Castel Volturno, il Napoli ha vissuto un incontro speciale in vista del Natale con il cardinale Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli dal 2020. Come racconta il Corriere dello Sport, la visita è stata accolta con grande partecipazione da parte di Antonio Conte e dell'intero gruppo azzurro. L'incontro si è svolto nella sala video del centro tecnico: poche parole, un pensiero condiviso e un clima intimo che ha riportato l'attenzione su valori che vanno oltre il campo e il risultato.

