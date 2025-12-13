Napoli Basket Rizzetta non esclude interventi sul mercato | Valutiamo 5-6 profili
Il presidente della Guerri Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha dichiarato che la squadra potrebbe intervenire sul mercato nelle prossime settimane, valutando tra 5 e 6 profili per rinforzare la rosa. La società rimane aperta a eventuali acquisti per migliorare la squadra in vista delle sfide future.
Il presidente della Guerri Napoli Basket Matt Rizzetta non esclude interventi sul mercato nelle prossime settimane.Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Crc alla trasmissione “Speak & Roll”, il numero uno del club azzurro ha parlato di possibili rinforzi per il roster di coach Magro: “Io. Napolitoday.it
Napoli Basket, Rizzetta non esclude interventi sul mercato: "Valutiamo 5-6 profili" - Il numero uno del club azzurro: "Con Laughlin ci sentiamo quotidianamente. napolitoday.it
Napoli Basket comunica che il Gruppo "Guerri" è il nuovo Title Sponsor della società azzurra. Scopri di più sul sito: guerrienergia.it #NapoliBasketball | #GuerriEnergia