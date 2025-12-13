Napoli ad Udine per dare continuità in campionato …

Il Napoli si prepara alla delicata trasferta di Udine, con l’obiettivo di mantenere la continuità in campionato. Tra recuperi importanti e nuove assenze, la squadra di Conte lavora per affrontare al meglio questa prova, cercando di consolidare la propria posizione in classifica e di superare le sfide che si presentano.

Napoli, tra recuperi e nuove assenze: Conte prepara la trasferta di Udine. Il Napoli si avvicina alla sfida di Udine tra buone notizie e nuove preoccupazioni. Antonio Conte potrà tornare a contare su Miguel Gutiérrez, che rientrerà tra i convocati con l’obiettivo di giocare uno spezzone. Un recupero importante sull’out mancino nel 3-4-3, con la sua qualità che potrebbe offrire anche soluzioni più avanzate. Napoli, dubbio in difesa. In difesa, però, resta in dubbio Juan Jesus: la botta al polpaccio rimediata nei giorni scorsi dovrebbe spingere lo staff a non rischiarlo, confermando così la consueta linea a tre. Parlami.eu

Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights

