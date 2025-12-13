Nadia Toffa consegnato un altro Grosso d’oro alla madre dopo il furto

Dopo il furto subito, la sindaca di Brescia ha deciso di consegnare un altro Grosso d’oro alla madre di Nadia Toffa. La scelta mira a dimostrare vicinanza e solidarietà nei confronti della famiglia della giornalista scomparsa, continuando a mantenere vivo il ricordo di Nadia e il suo impegno.

La sindaca di Brescia ha deciso di consegnare un altro Grosso d'oro alla madre di Nadia Toffa dopo il furto subito. Ildifforme.it Nadia Toffa, il Comune di Brescia consegna alla madre un nuovo Grosso d'oro conferito alla figlia che era stato rubato - L'incontro tra la sindaca Laura Castelletti e la signora Margherita Rebuffoni a Palazzo Loggia: l'onorificienza le era stata assegnata nel 2019 in occasione del Premio Bulloni. msn.com

Brescia, la sindaca riconsegna alla madre di Nadia Toffa il Grosso d’Oro - Il riconoscimento, che era già stato assegnato nel 2019, era stato trafugato durante un furto in casa. quibrescia.it

#13dicembre La Sindaca di Brescia Laura Castelletti ha ricevuto oggi a Palazzo Loggia, Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa. Nel corso della visita, la Sindaca ha riconsegnato alla famiglia il Grosso d’Oro alla memoria di Nadia, la massima onorificenz - facebook.com facebook

© Ildifforme.it - Nadia Toffa, consegnato un altro Grosso d’oro alla madre dopo il furto

Nadia Toffa: la prima volta che rivelò di avere il cancro parlandone al passato

Video Nadia Toffa: la prima volta che rivelò di avere il cancro parlandone al passato Video Nadia Toffa: la prima volta che rivelò di avere il cancro parlandone al passato