My secret Santa la recensione | tra Mrs Doubtfire e Tootsie la star di Virgin River diventa Babbo Natale

My Secret Santa, disponibile su Netflix, vede Alexandra Breckenridge trasformarsi in un misterioso Babbo Natale tra atmosfere di commedia, equivoci e romanticismo. Ispirato a classici come Mrs Doubtfire e Tootsie, il film offre un intrattenimento natalizio leggero e divertente, tra momenti divertenti e situazioni improbabili, regalando una visione piacevole per le festività.

Su Netflix Alexandra Breckenridge veste i panni (segreti) di Babbo Natale. Tra commedia, equivoci e un romance non sempre credibile, un film di Natale imitativo ma godibile. Se il film di Natale e più in generale, la commedia romantica in stile Hallmark, si basano principalmente sul topos "donna di città che va in provincia e lì trova l'amore", c'è una serie TV, su Netflix, che su questa sicurezza narrativa ci ha costruito il suo intero successo. È Virgin River con Alexandra Breckenridge, uno dei volti più amati e riconosciuti dal pubblico del Tudum. Va da sé che un film di Natale, con lei protagonista, svetti automaticamente nella top ten dei più visti.

