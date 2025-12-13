Muti in Vaticano la musica dei Papi | La scintilla della presenza di Dio
L'articolo esplora l'importanza della musica dei Papi, con particolare attenzione alle esibizioni di Muti in Vaticano. Attraverso il maestoso suono del Gloria, si evidenzia come la musica sacra rappresenti una scintilla di presenza divina, elevando l'anima e rafforzando il senso di pace e speranza in un mondo complesso e tumultuoso.
Il Gloria risuona maestoso e imponente, si eleva solenne e ieratico nella grandiosità dell’Aula Paolo VI: “Gloria in excelsis Deo e in terra Pax hominibus bonae voluntatis“, pace in terra, oggi più che mai un desiderio, una speranza, una preghiera in questo mondo tormentato. Luigi Cherubini, fiorentino a Parigi, compose la sua Messe du Sacre esattamente due secoli fa, nel 1825, per l’incoronazione di Carlo X a re di Francia, l’ultimo sovrano del ramo principale dei Borbone: luminosa e trasparente anche nei passaggi più fastosi, questa Messa si conclude con una Marcia religiosa che Robert Schumann considerava sublime. Quotidiano.net
Riccardo Muti and Rome's Opera, performs for Benedict XVI to celebrate his 7th anniversary as Pope