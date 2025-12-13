Musiche medievali per il concerto di Natale a San Michele Arcangelo di Bastia Umbra
L'amministrazione comunale di Bastia Umbra, in collaborazione con la parrocchia di San Michele Arcangelo, organizza il concerto “Verbum Bonum… Il Natale di San Francesco”. L'evento si terrà martedì 16 dicembre alle ore 21:00 nella chiesa di San Michele Arcangelo, offrendo un'esperienza musicale con musiche medievali, in un'atmosfera suggestiva per celebrare il periodo natalizio.
