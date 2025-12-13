Musica spettacoli magie Natale accende il centro Piccola guida al weekend nel cuore della città
Il centro città si anima di eventi e magia per il weekend di Natale, offrendo musica, spettacoli e mercatini che rendono speciale l’atmosfera festiva. Una guida sintetica per scoprire gli appuntamenti più coinvolgenti nel cuore della città, tra luci, emozioni e tradizioni natalizie.
Tanti appuntamenti in questo weekend di Natale nel cuore della città fra musica, spettacoli e mercatini: ecco in sintesi il programma. In piazza Duomo dalle 16 alle 18 le ballerine dell’Associazione Candela si esibiranno in Sogno e volo: tre performance aeree della durata di 15 minuti, durante le quali le artiste tra luci e note di festa volteggeranno nel cielo, per un invito a guardare in alto e riscoprire la magia delle feste. Dalle 16.30 le vie del centro saranno animate dalla street band Christmas Cracker con partenza da piazza San Francesco: gli scoppiettanti musicisti saranno accompagnati da elfi che a ritmo di jingle bells e sbuffi funky coinvolgeranno il pubblico, in cerca dei fortunati a cui toccherà scartare le caramelle che fanno crack. Lanazione.it
