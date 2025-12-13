Musica d’eccellenza e luoghi storici | tutto pronto per il Cam Fest

Il “Cam Fest” si prepara a regalare due serate all’insegna della musica d’eccellenza tra i suggestivi scenari di Carovigno e Ceglie Messapica. Un evento che unisce performance di alto livello e luoghi storici, offrendo al pubblico un’esperienza culturale ricca di emozioni e scoperta.

CAROVIGNOCEGLIE MESSAPICA - Due appuntamenti, a Carovigno e Ceglie Messapica, per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale intenso e coinvolgente. È il Cam Fest - Art & Music Festival, organizzato dal Centro Accademico Musicale con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia. Un. Brindisireport.it

