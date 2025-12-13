Musetti migliore sportivo italiano senza aver vinto niente e Sinner no | all'estero non se lo spiegano

L'assegnazione dei Gazzetta Sports Awards ha suscitato sorpresa: Musetti, senza vittorie importanti, è stato scelto come miglior sportivo italiano, mentre Sinner, nonostante i successi e il ranking superiore, è stato escluso. Un risultato che fa discutere e mette in luce le dinamiche di riconoscimento nel panorama sportivo nazionale.

Nonostante i successi del campione di San Candido e numero due al mondo, ai Gazzetta Sports Awards ha prevalso il tennista toscano. Com'è stata possibile una scelta del genere?. Fanpage.it

