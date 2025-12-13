Musah all’Atalanta come Gabbia al Villarreal? Il Milan ci potrebbe pensare

Si intensificano le voci di un possibile ritorno di Musah al Milan già a gennaio, paragonandolo a Gabbia al Villarreal. La trattativa potrebbe rappresentare una soluzione strategica per i rossoneri, ma quali sono i pro e i contro di questa mossa? Ecco un’analisi dettagliata della situazione.

Voci parlano di un possibile ritorno al Milan di Musah già a partire dal mese di gennaio. Per i rossoneri potrebbe essere la giusta mossa? Ecco l'analisi. Pianetamilan.it

Milan, per Chukwueze si può inserire Gabbia. Piace Calafiori e si vuole chiudere Musah - Cheek, Romero e Reijnders, il prossimo obiettivo che vuole chiudere la dirigenza rossonera è Samuel Chukwueze che, tra ... gianlucadimarzio.com

Milan, Gabbia a un passo dal Villarreal: i dettagli - Matteo Gabbia dovrebbe presto partire dagli Stati Uniti per iniziare la sua nuova avventura col Villarreal. gianlucadimarzio.com

#Musah una soluzione a gennaio per il #Milan? Gioca poco con l'Atalanta, ma c'è un ostacolo #SempreMilan - facebook.com facebook

#Milan, #Musah è un oggetto misterioso all' #Atalanta: rientro anticipato? Cosa filtra per gennaio x.com