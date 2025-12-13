Mura del 1200 sotto piazza Beccaria l’esperto | è la cerchia di Dante Ritrovamento straordinario ma il progresso non può fermarsi

Scoperte le mura del 1200 sotto piazza Beccaria a Firenze, attribuite alla cerchia di Dante. Un ritrovamento di grande valore storico, che apre nuove prospettive sulla città medievale. Fabrizio Ricciaridelli, medievista rinomato, sottolinea l’importanza di questa scoperta, pur evidenziando che il progresso archeologico deve continuare senza sosta.

Firenze, 13 dicembre 2025 – “Sono mura di dantesca memoria ”. E non può che esserne affascinato Fabrizio Ricciaridelli, medievista di fama, per il quale gli anni in cui fu eretta la terza cinta di protezione della città sono pane quotidiano. Professore, che idea si è fatto dei reperti di piazza Beccaria? “Da medievista devo dire che si tratta di una scoperta davvero importante”. Lei parla di mura di Dante. “Sì, in realtà si dovrebbe parlare di cerchia arnolfiana ma la loro edificazione coincide con gli anni di vita del Sommo Poeta che le vide quasi finite. L’opera, iniziata nel 1284, fu terminata nel 1333, dodici anni dopo la morte di Dante”. Lanazione.it

