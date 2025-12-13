Muore a 82 anni in un incidente di caccia

Un uomo di 82 anni ha perso la vita in un incidente di caccia avvenuto nel pomeriggio a Massa Marittima, in località Il Poggione. L'intervento del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato rapido, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. L'incidente ha suscitato attenzione nella comunità locale.

MASSA MARITTIMA – . Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato poco dopo le 12 nel comune di Massa Marittima in località il Poggione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa Marittina con medico e infermiere a bordo e l’elisoccorso Pegaso 2. È stato constatato, però, il decesso dell’uomo. . Corrieretoscano.it Incidente a caccia, muore colpito da proiettile: tragedia a Massa Marittima, vani i soccorsi - A novembre un altro episodio sempre in Maremma, a Tirli, durante una battuta al cinghiale ... msn.com

Incidente di caccia nel Grossetano, muore 82enne colpito accidentalmente da un colpo di fucile - Un uomo di 82 anni è stato colpito accidentalmente al petto da una fucilata durante una battuta di caccia in un bosco in località Poggione a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. msn.com

