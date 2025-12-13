Muharemovic Juve Carnevali fa chiarezza dopo le ultime voci di mercato | Allo stato attuale delle cose c’è un’unica cosa che sappiamo L’annuncio

L'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha chiarito le recenti voci di mercato riguardanti Muharemovic e la Juventus, negando trattative in corso. In questo articolo, vengono analizzate le dichiarazioni ufficiali e le ultime novità sul futuro del difensore e sul possibile interesse dei bianconeri.

Muharemovic Juve, l’amministratore delegato neroverde interviene sui rumors che accostano il difensore ai bianconeri negando trattative in corso. Le indiscrezioni su un possibile ritorno di Tarik Muharemovic a Torino hanno tenuto banco nelle ultime settimane, suggerendo che la Juventus fosse pronta a riportare alla base il difensore centrale classe 2003. Il giocatore, attualmente al Sassuolo e già nel giro della nazionale bosniaca, sta confermando le ottime impressioni avute ai tempi della Next Gen, attirando l’interesse di diverse big. Tuttavia, a smorzare i toni di una trattativa che sembrava già calda ci ha pensato Giovanni Carnevali. Juventusnews24.com Carnevali: "Muharemovic? Non abbiamo parlato con altri club" - Intervistato da "TMW", Giovanni Carnavali, ad del Sassuolo, commenta così le voci di mercato riguardanti Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 dei neroverdi e ... tuttojuve.com "Muharemovic? Nessuna trattativa, come lui non ce ne sono. Allegri top, ma Grosso...": parla Carnevali - Ecco come sta" Sfida prestigiosa per il Sassuolo nel prossimo weekend di campionato. tuttosport.com

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ritorno alla Juve di Muharemovic: l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, frena però ogni rumors #Juve #SpazioJ - facebook.com facebook

#Muharemovic #Juve, l’ad #Carnevali smentisce Le parole? x.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, Carnevali fa chiarezza dopo le ultime voci di mercato: «Allo stato attuale delle cose c’è un’unica cosa che sappiamo». L’annuncio

Juventus Arrivano sia GIUNTOLI che CARNEVALI per tornare al vertice? · Analisi Fcm Sport

Video Juventus Arrivano sia GIUNTOLI che CARNEVALI per tornare al vertice? · Analisi Fcm Sport Video Juventus Arrivano sia GIUNTOLI che CARNEVALI per tornare al vertice? · Analisi Fcm Sport