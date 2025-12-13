Muguruza stronca Sabalenka per la Battaglia dei Sessi | Da numero 1 del mondo non avrei battuto uno junior

Garbiñe Muguruza ha commentato duramente la futura sfida tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, criticando la validità di un confronto tra una numero 1 del mondo e un giocatore con un ranking molto basso. La

Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si affronteranno il prossimo 28 dicembre nella ribattezzata Battaglia dei Sessi: il confronto tra la numero 1 del mondo e il numero 673 del ranking ATP sta facendo parecchio discutere, i commenti sulla partita prevista tra un paio di settimane sono stati molteplici e le critiche non sono mancate, a cominciare dal parere negativo di Billie Jean King, colei che mezzo secolo fa diede vita alla sfida di genere più famosa. L’ultima analisi in ordine di tempo è arrivata da Garbine Muguruza, ex numero 1 del mondo ritiratasi dall’attività agonistica nel 2024. La fuoriclasse spagnola è stata lapidaria sull’imminente testa a testa tra la bielorussa e l’australiano: “ Quando ero n. Oasport.it

