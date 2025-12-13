Moviola Torino Cremonese l’episodio chiave del match

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la quindicesima giornata di Serie A 2025/2026, l'incontro tra Torino e Cremonese è stato caratterizzato da un episodio arbitrale decisivo. La moviola ha analizzato attentamente l'azione chiave che ha suscitato discussioni e valutazioni tra commentatori e tifosi, influenzando l'andamento della partita e le decisioni dell'arbitro.

