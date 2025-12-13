Movida molesta il Comune di Milano paga i danni

Il Comune di Milano si assume la responsabilità dei danni derivanti dalla malamovida, riconoscendo il proprio ruolo nel causare disagi ai cittadini. In risposta, sarà tenuto a risarcire i danni e a mettere in atto misure volte a ridurre i livelli di rumore e le problematiche legate alla movida notturna.

Il Comune di Milano è responsabile dei danni causati ai suoi cittadini dalla malamovida e dovrà quindi risarcirli oltre ad adottare dei provvedimenti per diminuire i disagi provocati dai rumori. E' la prima volta che Palazzo Marino riceve una simile condanna dal tribunale. Il risarcimento stabilito è di 4.700 euro per ciascino dei 34 residenti della zona Porta Venezia riuniti nel Comitato Lazzaretto.

Milano, il Tribunale contro il Comune: «Risarcire i danni della movida». I residenti: «Il rumore ha ammorbato la nostra vita per dieci anni» - Prima sentenza dopo i ricorsi al Lazzaretto: «Spetta a Palazzo Marino fare rispettare i limiti di decibel». msn.com

?Il tribunale «salva» i bar e i ristoranti del Carmine, 36 in tutto, che il Comune aveva coinvolto nella causa intentatagli dai residenti del quartiere, esasperati per il rumore della cosiddetta movida Una chiamata di corresponsabilità, quella di Palazzo Loggia ai - facebook.com facebook

