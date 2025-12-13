Motociclista ferito gravemente in un incidente ricercata donna fuggita

Nella notte e nella prima mattinata del 13 dicembre, la polizia locale di Verona è intervenuta in due distinti episodi: uno incidente grave che ha coinvolto un motociclista rimasto ferito e una donna fuggita dopo aver causato il sinistro. Due interventi che hanno richiesto particolare attenzione e impegno da parte delle forze dell'ordine.

Tra la notte e la mattina di oggi, 13 dicembre, la polizia locale di Verona è stata impegnata in due distinti interventi, tra cui un grave caso di fuga da parte di una conducente che aveva causato un incidente.L'episodio più serio è avvenuto poco dopo le 5 all'incrocio tra Via Torbido e Via. Veronasera.it Moto contro un camion. Gravissimo incidente stradale a san Giovanni al Natisone - Il motociclista, un uomo di 63 anni, era incosciente all'arrivo dei soccorsi. rainews.it

Incidente tra moto e camion: gravissimo il centauro - Grave incidente stradale giovedì 11 dicembre poco prima delle 14 lungo la Sp50, in via Madonna di Strada nella frazione di Medeuzza di San Giovanni ... ilgazzettino.it

Restano molto gravi le condizioni del #motociclista ferito nello scontro di una settimana fa tra #Forno #Canavese e #Rivara - facebook.com facebook

© Veronasera.it - Motociclista ferito gravemente in un incidente, ricercata donna fuggita

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!

Video FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!! Video FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!