Motociclista ferito gravemente in un incidente ricercata donna fuggita

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte e nella prima mattinata del 13 dicembre, la polizia locale di Verona è intervenuta in due distinti episodi: uno incidente grave che ha coinvolto un motociclista rimasto ferito e una donna fuggita dopo aver causato il sinistro. Due interventi che hanno richiesto particolare attenzione e impegno da parte delle forze dell'ordine.

Tra la notte e la mattina di oggi, 13 dicembre, la polizia locale di Verona è stata impegnata in due distinti interventi, tra cui un grave caso di fuga da parte di una conducente che aveva causato un incidente.L'episodio più serio è avvenuto poco dopo le 5 all'incrocio tra Via Torbido e Via. Veronasera.it

