Mostro di Firenze documento inedito di Pulp Podcast acquisito da Commissione parlamentare
Una nuova pagina si apre nel caso del Mostro di Firenze, grazie a un documento inedito acquisito da Pulp Podcast. La commissione parlamentare approfondisce ora un capitolo sconosciuto della vicenda, aggiungendo un ulteriore tassello a uno dei misteri più intricati della cronaca italiana.
Mostro di Firenze, il documento inedito: «I nomi della squadra della morte. Pacciani? Solo un incidente di percorso» - «Questi sono i nomi: Rodolfo Fiesoli, Luigi Goffredi, Rolf Reinecke, Duca” (nome barrato nel documento), Joe Bevilacqua, Francesco Calamandrei, Francesco Narducci e ... ilgazzettino.it
